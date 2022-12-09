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لبنان

قريباً.. هذا ما سيشهده سعر الدولار في لبنان!

Lebanon 24
09-12-2022 | 03:12
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توقّع الخبير الاقتصادي والمالي البروفيسور جاسم عجاقة، استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية.
 
وفي حديثٍ عبر إذاعة "صوت كل لبنان 93.3"، رأى عجاقة أن سعر الصرف مُرتبط بالنمو الاقتصادي في البلاد، موضحاً أن "العامل الوحيد الذي يُمكن أن يوقف التدهور القائم هو تدخّل مصرف لبنان عن طريق تجديد السوق بالليرة اللبنانية أو عبر إجبار التجار على دفع الضرائب كاش بالليرة اللبنانية".
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وشدّد عجاقة على ضرورة إقرار مشروع قانون الكابيتال كونترول، والذي يضمن حماية القطاع المصرفي من الدعاوى الخارجية وليس لحمايته.
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