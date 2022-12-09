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لبنان

ميقاتي التقى ولي عهد دولة الكويت ورئيس وزراء العراق ونظيره الجزائري في الرياض.. هذا ما جرى بحثه

Lebanon 24
09-12-2022 | 03:42
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إستقبل ولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي صباح اليوم في الرياض قبيل انعقاد القمة العربية- الصينية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.
وشارك في اللقاء وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، وزير المال يوسف الخليل، وزير الصناعة جورج بوشيكيان، مستشار الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس، وسفير لبنان في السعودية فوزي كبارة. 
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وحضر عن الجانب الكويتي وزير المال عبد محمد الرشيد، ووزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح.
وفي خلال اللقاء جرى البحث في العلاقات بين البلدين، واشار الرئيس ميقاتي الى انه سيزور الكويت على رأس وفد وزاري مطلع السنة الجديدة، وأن هناك العديد من الملفات التي سيتم بحثها.
 
 
رئيس وزراء العراق 
 
 
وكان عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إجتماعا صباح اليوم مع رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني، في الرياض قبيل مشاركتهما القمة العربية- الصينية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية بعد ظهر اليوم.
 
وشارك في الاجتماع  وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، وزير المال يوسف الخليل، وزير الصناعة جورج بوشيكيان، مستشار الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس.
 
وحضر عن الجانب العراقي وزير النفط حيان عبد الغني عبدالزهرة، وزير التجارة اثير عبد الغني، مستشار رئيس الوزراء الاقتصادي كاظم الحسني وسفير لبنان في المملكة فوزي كبارة.
وخلال اللقاء، أكد رئيسا وزراء البلدين الحرص على تعزير الروابط بين لبنان والعراق وشعبيهما. 
 
وتم الاتفاق على عقد إجتماع قريبا في بيروت للجنة العليا المشتركة اللبنانية-العراقية، في خلال الزيارة المرتقبة لرئيس وزراء العراق.
 
كذلك جدد رئيس وزراء العراق استمرار التعاون لتزويد لبنان بالنفط العراقي وفق الاتفاقات المنصوص عنها سابقا.

رئيس وزراء الجزائر
 
كما عقد رئيس الحكومة اجتماعا مع نظيره الجزائري أيمن عبد الرحمن ، تم خلاله استكمال البحث في المواضيع التي جرى بحثها في قمة الجزائر  في شهر تشرين الاول الفائت.
 
وقد حضر الاجتماع اعضاء الوفد اللبناني، فيما حضر عن الجانب الجزائري وزير الصناعة أحمد زغدار، ووزير التجارة كمال رزّيق.
 
 
صورٌ من لقاءات الرئيس ميقاتي اليوم:
 
 
اللقاء مع ولي عهد دولة الكويت
 
 
 
 
اللقاء مع رئيس الوزراء العراقي
 
 
 
 
 
اللقاء مع رئيس الوزراء الجزائري
 
 
 
 
 
 
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