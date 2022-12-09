تلاعب في وزن قارورة الغاز.. ووزارة الاقتصاد بالمرصاد

دهم مندوبو مصلحة الاقتصاد جنوبا شركات تعبئة الغاز في سينيق جنوب صيدا بمؤازرة عناصر من مكتب امن الدولة في صيدا، وسطروا محضري مخالفة بحق شركتين لمخالفتهما التسعيرة الرسمية والتلاعب بوزن قوارير الغاز .

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