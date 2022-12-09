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لبنان

تلاعب في وزن قارورة الغاز.. ووزارة الاقتصاد بالمرصاد

Lebanon 24
09-12-2022 | 03:47
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دهم مندوبو مصلحة الاقتصاد جنوبا شركات تعبئة الغاز في سينيق جنوب صيدا بمؤازرة عناصر من مكتب امن الدولة في صيدا، وسطروا محضري مخالفة بحق شركتين لمخالفتهما التسعيرة الرسمية والتلاعب بوزن قوارير الغاز . 
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قارورة الغاز

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