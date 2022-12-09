هل تمّ حل إضراب موظفي "ألفا" و "تاتش"؟ وزير الاتصالات يُجيب

أكّد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم أنه "حتى الآن لم يتم التوصل إلى حل لوقف إضراب الموظفين في شركتي ألفا وتاتش"، موضحاً أنّ "الموظفين في شركة تاتش أصدروا أمس بياناً بالعودة إلى العمل، غير أن موظفي ألفا هم المستمرون في الإضراب".

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وفي حديث لـ"صوت كل لبنان" "93.3"، قال القرم إنّ "الموظفين نالوا معظم حقوقهم"، لافتاً إلى أنّ "الوضع غير مناسب للزيادة على الأجور، وتحت الضغط لا يُمكن أن تجري المفاوضات".

وأضاف: "أنا وزير مرحلة، والموظفين هم الباقون في الوزارة، لذا أنا مؤتمن على مصلحة الشركات في المستقبل وتحسين قيمة هذه الشركات وعلى خدمة المواطن، ولكن إذا قمنا بزيادة 25% على الرواتب التي يطالب بها الموظفون سيؤدي ذلك إلى عبء كبير على الشركات".