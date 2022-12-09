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لبنان

باسيل يزور الراعي في بكركي

Lebanon 24
09-12-2022 | 04:13
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استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في هذه الاثناء في بكركي، رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل.
 
 
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