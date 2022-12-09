Advertisement

لبنان

ماذا قال باسيل من بكركي عن الخلاف مع "حزب الله"؟

Lebanon 24
09-12-2022 | 05:31
A-
A+
Doc-P-1018467-638061867349119348.jpg
Doc-P-1018467-638061867349119348.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رأى رئيس "التيّار الوطنيّ الحرّ" النائب جبران باسيل أنّ "ما حصل بشأن إنعقاد جلسة مجلس الوزراء لا يجب أن يمر بشكل عادي".
 
 
وقال باسيل بعد لقائه البطريرك المارونيّ الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي: "هناك مراسيم صدرت من مجلس الوزراء لم تضرب موقع رئاسة الجمهورية فقط بل ضربت الجمهورية".
Advertisement
 
 
وأشار إلى أنّ "موقع رئاسة الجمهورية له رمزيته وتمثيله ومعناه وبالتالي هناك مسؤولية وسنبقى نسعى ولن نتعب لايجاد اسم لرئاسة الجمهورية يحظى باجماع النواب".
 
 
وفي دردشة مع الإعلاميين في بكركي ردًّا على ما إذا كانت انتهت بينه وبين "الحزب" عند حدود البيانات، قال باسيل: "الموضوع عندهم، أنا زلمي مسالم".
 
 
وعن إمكان ترشيح أحد من "التيار الوطني الحر" لرئاسة الجمهورية، أجاب: "هيدا حكي للتسلاية".
 
 
وعمّا إذا كان يسير بإسم يطرحه الراعي لرئاسة الجمهورية، قال باسيل: "أولاً البطريرك لا يقبل ونحن لا نقبل بأن نضعه بهكذا موقف يُحمّله مسؤولية أيّ شيء يحصل خلال حكم الرئاسة الذي يمتدّ إلى 6 سنوات".
 
 
وعمّا إذا كان يطرح لقاء مسيحيًّا برعاية بكركي وإذا كان جعجع يقبل بحضور اللقاء، قال: "جعجع رافض لكلّ شيء، "لا بدّو يجي على بكركي ولا بدّو يعمل حوار".
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:42 | 2022-12-09
05:00 | 2022-12-09
07:20 | 2022-12-09
06:45 | 2022-12-09
06:28 | 2022-12-09
06:25 | 2022-12-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website