توقيف الممثلة ستيفاني صليبا وإحالتها إلى مكتب الجرائم المالية

أفادت الـ"ال بي سي" أنّ المحامية العامة المالية إيمان عبدالله أوقفت الممثلة ستيفاني صليبا وأحالتها إلى مكتب الجرائم المالية للتوسع بالتحقيق في ملف جديد أسسته النيابة العامة المالية.

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