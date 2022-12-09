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لبنان

توقيف الممثلة ستيفاني صليبا وإحالتها إلى مكتب الجرائم المالية

Lebanon 24
09-12-2022 | 05:46
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أفادت الـ"ال بي سي" أنّ المحامية العامة المالية إيمان عبدالله أوقفت الممثلة ستيفاني صليبا وأحالتها إلى مكتب الجرائم المالية للتوسع بالتحقيق في ملف جديد أسسته النيابة العامة المالية.
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