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لبنان

جعجع: "الحوار بدو أهل حوار..."

Lebanon 24
09-12-2022 | 06:14
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كتب رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع عبر حسابه على "تويتر":
 
"الحوار بدو أهل حوار...".
 
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