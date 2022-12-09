القوة الضاربة في الأمن العام داهمت شقة في باب التبانة... من أوقفت؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ القوة الضاربة في الأمن العام اللبناني داهمت شقة سكنية في شارع المرج في منطقة باب التبانة، وأوقفت المدعو "ع.د" واقتادته الى التحقيق.

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