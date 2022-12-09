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لبنان

القوة الضاربة في الأمن العام داهمت شقة في باب التبانة... من أوقفت؟

Lebanon 24
09-12-2022 | 06:20
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ القوة الضاربة في الأمن العام اللبناني داهمت شقة سكنية في شارع المرج في منطقة باب التبانة، وأوقفت المدعو "ع.د" واقتادته الى التحقيق.
 
 
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الامن العام

باب التبانة

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