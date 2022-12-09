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لبنان

فرنجيه عرض للتطورات مع السفير البلجيكي

Lebanon 24
09-12-2022 | 06:25
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استقبل رئيس تيار "المرده" سليمان فرنجيه في دارته في بنشعي، سفير بلجيكا في لبنان كوين فيرفاك في حضور الدكتور جون بطرس.
 
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وكان بحث شامل في التطورات المحلية، الإقليمية والدولية.
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سليمان

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