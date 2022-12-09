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لبنان

خطة اعادة اعمار المرفأ وغيرها... بين حميه و"البنك الدولي"

Lebanon 24
09-12-2022 | 06:28
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 عقد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه في مكتبه في الوزارة، اجتماعا مع وفد من البنك الدولي برئاسة مدير قطاع النقل لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ابراهيم الدجاني، تم في خلاله البحث في عدد من المشاريع الممولة من البنك، وأهمها مشروعا الطرق والعمالة ودراسة خطة اعادة اعمار مرفأ بيروت.

وشكر الوزير حميه البنك الدولي على "انجاز الاطار القانوني العام للمرافئ اللبنانية، اضافة الى رؤيتها ومهامها"، مؤكداً أن "هذين المشروعين سيسلكان الاطر الدستورية لإقرارهما ووضعهما موضع التنفيذ"، مشدداً على "ضرورة الانتهاء من اعداد دراسة خطة اعادة اعمار مرفأ بيروت لتفعيل دور قطاع المرافئ اللبنانية وتعزيزها".

الدجاني

بدوره، اعتبر الدجاني أن "استلام مجلس الانماء والاعمار للأعمال والمشاريع المنفذة، سيسهل تجديد عقد الطرق والعمالة لما بعد حزيران 2023"، لافتاً الى ان "دراسة خطة اعادة اعمار مرفأ بيروت ستنجز من قبل الشركة المكلفة قبل نهاية الشهر الحالي، على ان يلي ذلك وضع التصور العام لتمويلها".

 

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المصدر: الوكالة الوطنية
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