كرم: الحوار فلسفة عمادها المسؤولية والديموقراطية

غرد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب فادي كرم عبر حسابه على"تويتر": ‏"الحوار" فلسفة بحد ذاتها عمادها المسؤولية والديمقراطية وإحترام القوانين والمؤسسات، وبالطبع إحترام الشراكة والحقيقة".

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