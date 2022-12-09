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لبنان

كرم: الحوار فلسفة عمادها المسؤولية والديموقراطية

Lebanon 24
09-12-2022 | 06:45
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غرد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب فادي كرم عبر  حسابه على"تويتر": ‏"الحوار" فلسفة بحد ذاتها عمادها المسؤولية والديمقراطية وإحترام القوانين والمؤسسات، وبالطبع إحترام الشراكة والحقيقة".
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