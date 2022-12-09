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لبنان

المكاري زار المعهد العالي للاعمال... وهذا ما بحثه

Lebanon 24
09-12-2022 | 07:34
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 زار وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري ترافقه مستشارته للشؤون الفرنكوفونية اليسار نداف ومستشاره الاعلامي مصباح العلي ، المعهد العالي للاعمال (ESA). وكان في استقباله المدير العام للمعهد مكسانس دويو والمدير العام المساعد توماس السعد.
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وقد جال المكاري والحاضرون ، في مختلف كليات واقسام المعهد، مطلعا على أنشطتهم وطريقة عملهم.
 
وتم البحث في خلال الزيارة في امكان الشراكة والتعاون بين وزارة الاعلام والـ(ESA).
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