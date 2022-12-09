المكاري زار المعهد العالي للاعمال... وهذا ما بحثه

Advertisement

زار وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري ترافقه مستشارته للشؤون الفرنكوفونية اليسار نداف ومستشاره الاعلامي مصباح العلي ، المعهد العالي للاعمال (ESA). وكان في استقباله المدير العام للمعهد مكسانس دويو والمدير العام المساعد توماس السعد.وقد جال المكاري والحاضرون ، في مختلف كليات واقسام المعهد، مطلعا على أنشطتهم وطريقة عملهم.وتم البحث في خلال الزيارة في امكان الشراكة والتعاون بين وزارة الاعلام والـ(ESA).