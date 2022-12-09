قرار جديد لوزير الطاقة... ماذا فيه؟

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صدر عن وزارة الطاقة والمياه، بيان جاء فيه: "وقّع وزير الطاقة والمياه أمس قرارًا بناء على توصية هيئة ادارة قطاع البترول قضى بتمديد مهلة تقديم الطلبات للإشتراك في دورة التراخيص الثانية في المياه البحرية اللبنانية الى 30 حزيران 2030 ضمنًا".ولفت إلى أنّ، "القرار تضمّن تحديد بعض الاجراءات العائدة للاشتراك في هذه الدورة ونشر القرار على الموقع الالكتروني للهيئة Lpa.gov.lb وفي الجريدة الرسمية".