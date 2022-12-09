هذه هي حقيقة موقف البطريرك الراعي

قالت مصادر مطلعة قريبة من بكركي إن كلام البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي عن جلسة مجلس الوزراء، على أثر لقائه رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، جاء على خلفية حرصه على إبقاء الوضع المتأزم ضمن حدود الضوابط الممكنة، ولسحب فتيل التشنج، والحؤول دون التمادي في تضييع بوصلة الأهداف، التي يجب أن تكون مضبوطة في إتجاه إنتخاب رئيس جديد للجمهورية من دون مماطلة أو تسويف، وذلك لما لهذا الانتخاب من مفاعيل ايجابية لضبط ايقاع حركة المؤسسات وتفعيل عملها وفق ما يقتضيه الدستور.

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