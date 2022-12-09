Advertisement

لبنان

هذه هي حقيقة موقف البطريرك الراعي

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
09-12-2022 | 07:51
A-
A+
Doc-P-1018503-638061944097945106.jpg
Doc-P-1018503-638061944097945106.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت مصادر مطلعة قريبة من بكركي إن كلام البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي عن جلسة مجلس الوزراء، على أثر لقائه رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، جاء على خلفية حرصه على إبقاء الوضع المتأزم ضمن حدود الضوابط الممكنة، ولسحب فتيل التشنج، والحؤول دون التمادي  في تضييع بوصلة الأهداف، التي يجب أن تكون مضبوطة في إتجاه إنتخاب رئيس جديد للجمهورية من دون مماطلة أو تسويف، وذلك لما لهذا الانتخاب من مفاعيل ايجابية لضبط ايقاع حركة المؤسسات وتفعيل عملها وفق ما يقتضيه الدستور.
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:30 | 2022-12-09
10:43 | 2022-12-09
09:56 | 2022-12-09
09:33 | 2022-12-09
09:22 | 2022-12-09
09:18 | 2022-12-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website