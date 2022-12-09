​بشأن الضريبة على الرواتب... هذا ما قاله وزير الماليّة

أعلن وزير المالية يوسف الخليل أنّ "القرارين المتعلقين بالضريبة على الدخل ساريا المفعول، وتوسيع الشطور يساعد من يتقاضى بالدولار، وضريبة الـ25% لا تشمل كل الرواتب وهي إجراءات تحضيرية لموازنة 2023". وتابع: "نريد أن ندرس ما إذا كان القرار الخاص بالضرائب على الرواتب سيخضع لمفعول رجعي، ونحن نريد أن نسمع من المواطنين ومن الإعلام".

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وقال الخليل لـ"الجديد: "أنجزنا الموازنة في الشهرين الأولين من العام وتمت مناقشتها في الشهرين الأخيرين لهذا السبب وجدوا فيها فجوات مالية".

وأشار إلى أنّه "منذ بدء تفعيل الدولار الجمركي بدأنا نرصد تحسناً بالأرقام وهو ضمن سياق عمل متكامل، "والدولة ما فيها تعيش بلا ضريبة عادلة وفعّالة".