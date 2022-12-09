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لبنان

سامي الجميّل التقى هيل: لانتخاب رئيس فوراً

Lebanon 24
09-12-2022 | 08:26
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التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل في بيت الكتائب المركزي في الصيفي، مساعد وزير الخارجية الاميركي السابق مدير مركز ويلسون للدراسات في واشنطن ديفيد هيل، وجرى عرض لآخر المستجدات على الساحتين اللبنانية وفي المنطقة.
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حضر اللقاء رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب الدكتور ميشال ابي عبدالله، وأكد خلاله رئيس الكتائب  مواقف الحزب، مشدداً على "ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية دون اي تأخير واعادة تشكيل السلطة التنفيذية لانتظام عمل المؤسسات ووقف الانحدار في البلد" .

 
المصدر: الوكالة الوطنية
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