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لبنان

أمن الدولة سيُسلّم الممثلة ستيفاني صليبا إلى القاضية غادة عون

Lebanon 24
09-12-2022 | 08:54
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أفادت"الجديد" أنّ أمن الدولة سيُسلّم الممثلة ستيفاني صليبا إلى مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون استناداً إلى إشارتها القضائية، وقد تمّ ختم التحقيق في أمن الدولة.
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غادة عون

أمن الدولة

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