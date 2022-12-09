أمن الدولة سيُسلّم الممثلة ستيفاني صليبا إلى القاضية غادة عون

أفادت"الجديد" أنّ أمن الدولة سيُسلّم الممثلة ستيفاني صليبا إلى مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون استناداً إلى إشارتها القضائية، وقد تمّ ختم التحقيق في أمن الدولة.

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