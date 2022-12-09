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لبنان

إطلاق نار في بعلبك بـ"ظروف غامضة"

Lebanon 24
09-12-2022 | 09:00
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أصيب الشاب ع.ن.أ. بطلق ناري في رأسه، في ظروف غامضة داخل حي الشراونة في بعلبك، ونقل إلى مستشفى الريان في بعلبك .

وفتحت القوى الأمنية تحقيقا لكشف ملابسات الحادث.
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