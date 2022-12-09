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لبنان

ميقاتي مثّل لبنان في القمة العربية - الصينية... وولي العهد السعودي يُرحّب به (صور وفيديو)

Lebanon 24
09-12-2022 | 09:18
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مثل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لبنان في القمة العربية- الصينية التي استضافتها المملكة العربية السعودية، وعقدت بعد ظهر اليوم في "مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات" بالرياض.
ويشارك في القمة ايضا وفد رسمي ضم وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، وزير المال يوسف الخليل، وزير الصناعة جورج بوشيكيان، مستشار الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس،سفير لبنان في المملكة فوزي كبارة، سفير لبنان في مصر ولدى جامعة الدول العربية علي الحلبي، وسفيرة لبنان في جمهورية الصين الشعبية ميليا جبور.
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وقد افتتح القمة، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

ولدى ترحيبه برؤساء الوفود المشاركة في القمة استقبل ولي العهد السعودي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ثم جرى التقاط الصور التذكارية في المناسبة.
 
 
 
 
 
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