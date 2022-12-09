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لبنان

وليد فياض إلى باريس...

Lebanon 24
09-12-2022 | 09:22
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غادر وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال الدكتور وليد فياض في زيارة رسمية الى باريس حيث سيلتقي عددا من  السياسيين والمسؤولين في كبريات الشركات، وسيشارك في مؤتمر ينظمه الاتحاد من أجل المتوسط UFM.
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