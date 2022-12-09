وليد فياض إلى باريس...

غادر وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال الدكتور وليد فياض في زيارة رسمية الى باريس حيث سيلتقي عددا من السياسيين والمسؤولين في كبريات الشركات، وسيشارك في مؤتمر ينظمه الاتحاد من أجل المتوسط UFM.

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