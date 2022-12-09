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لبنان

أمن الدولة يداهم بيوتاً في هذه البلدة الجزينية... ما السبب؟

Lebanon 24
09-12-2022 | 09:33
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داهمت دورية لامن الدولة- مكتب جزين، وبالتنسيق مع شرطة بلدية المجيدل، بيوتاً للسوريين في البلدة وصادرت كمية من الحطب الاخضر المقطوع من دون ترخيص بالقطع، وذلك بعد توافر معلومات عن قطع اشجار في الاحراج المحيطة ببلدة المجيدل.
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كما تمت مصادرة دراجات نارية وسيارات من دون أوراق ثبوتية بناء على اشارة القضاء المختص".
المصدر: الوكالة الوطنية
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