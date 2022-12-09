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لبنان

خبرٌ سار بشأن بطاقات التشريج.. ماذا أعلن وزير الاتصالات؟

Lebanon 24
09-12-2022 | 11:15
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صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات جوني القرم بيان جاء فيه: 
يهمّ المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات جوني القرم اعلام المواطنين اللبنانيين عن تسليم شركتي الخليوي "ألفا" و"تاتش"، اليوم الجمعة، بطاقات التشريج لوكلائها، الأمر الذي يجنّب نشوء سوق سوداء. 
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ويشكر الوزير القرم موظفي الشركتين على تحسّسهم بالمسؤولية وقيامهم بواجباتهم لما يحقّق مصلحة المواطن.
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