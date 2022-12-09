خبرٌ سار بشأن بطاقات التشريج.. ماذا أعلن وزير الاتصالات؟

صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات جوني القرم بيان جاء فيه:



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ويشكر الوزير القرم موظفي الشركتين على تحسّسهم بالمسؤولية وقيامهم بواجباتهم لما يحقّق مصلحة المواطن. يهمّ المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات جوني القرم اعلام المواطنين اللبنانيين عن تسليم شركتي الخليوي "ألفا" و"تاتش"، اليوم الجمعة، بطاقات التشريج لوكلائها، الأمر الذي يجنّب نشوء سوق سوداء.ويشكر الوزير القرم موظفي الشركتين على تحسّسهم بالمسؤولية وقيامهم بواجباتهم لما يحقّق مصلحة المواطن.