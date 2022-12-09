عون بعد لقائه الرّاعي: "مش جايي كرمال الرئاسة"

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشرة بطرس الراعي الرئيس ميشال عون في الصرح البطريركي في بكركي.



وبعد اللقاء، الذي استمر قرابة الساعة ونصف ساعة، اكتفى الرئيس عون بالقول: "إن الظرف يقتضي أن نستوضح غبطة البطريرك حول الوضع الحالي، فهناك حقوق كثيرة غير مصانة وضرب للميثاق والدستور، والأزمة كبيرة".

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ورداً على سؤال عمّا إذا كان يحمل مبادرة رئاسية، قال عون: "مش جايي كرمال موضوع الرئاسة".