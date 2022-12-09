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لبنان

عون بعد لقائه الرّاعي: "مش جايي كرمال الرئاسة"

Lebanon 24
09-12-2022 | 11:45
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استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشرة بطرس الراعي الرئيس ميشال عون في الصرح البطريركي في بكركي.
وبعد اللقاء، الذي استمر قرابة الساعة ونصف ساعة، اكتفى الرئيس عون بالقول: "إن الظرف يقتضي أن نستوضح غبطة البطريرك حول الوضع الحالي، فهناك حقوق كثيرة غير مصانة وضرب للميثاق والدستور، والأزمة كبيرة".
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ورداً على سؤال عمّا إذا كان يحمل مبادرة رئاسية، قال عون: "مش جايي كرمال موضوع الرئاسة".
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