بيانٌ حاسم.. مكتب فرنجيّة يكشف حقيقة تدخله بملف ستيفاني صليبا

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صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس "تيار المرده" سليمان فرنجيه التوضيح التالي: "تداول بعض الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي خبراً منسوباً الى وسيلة إعلامية حول مسألة قضائية تتعلق بالممثلة ستيفاني صليبا وتدخل من رئيس تيار المرده سليمان فرنجيه مع القضاء.واننا إذ نؤكّد أن الخبر عارٍ من الصحة جملةً وتفصيلا نلفت الى أنّ رئيس تيار المرده لم يكن مطلعاً حتى على الخبر، ونتمنى على المحطة الإعلامية المنسوب اليها الخبر النفي مع احتفاظنا بحقنا باتخاذ الإجراءات القانونية إذا لزم الأمر".