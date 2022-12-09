بعد استجوابها.. ماذا قررت القاضية غادة عون بشأن ستيفاني صليبا؟

أفادت معلومات "الجديد" أنه وبعد استجواب الممثلة ستيفاني صليبا، تم تركها رهن التحقيق بإشارة من القاضية غادة عون.



وتابعت أن صليبا ستتجه إلى مقر المديرية العامة لامن الدولة لاستلام مقتنياتها وحقيبتها وهاتفها.

Advertisement