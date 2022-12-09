أعلنت السفارة البريطانية في بيان أنّ "السفير هاميش كاول التقى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام المولوي والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان لتوقيع مذكرة تفاهم لاستمرار التعاون مع قوى الأمن الداخلي في إطار برنامج دعم الشرطة البريطاني، بقيمة 15.9 مليون جنيه إسترليني (2022-2025) - أي أكثر من 19 مليون دولار.



وتم توقيع مذكرة التفاهم خلال اجتماع لجنة إدارة البرامج الاستراتيجية لقوى الأمن الداخلي.



وتؤكد مذكرة التفاهم دعم المملكة المتحدة لرؤية وزارة الداخلية لتعزيز صمود قوى الأمن الداخلي خلال هذه الأوقات الصعبة في لبنان.

كذلك، ستدعم مذكرة التفاهم العمل الحاسم لقوى الأمن الداخلي لتوفير الأمن الداخلي والشرطة المجتمعية وخدمة جميع المجتمعات في لبنان التي تعزز الثقة واحترام حقوق الإنسان والمساءلة والمهنية.وفي كلمة له، قال السفير كاول: "إن الأزمة الاقتصادية في لبنان وعدم إحراز تقدم في الإصلاحات الاقتصادية التي تشتد الحاجة إليها والمأزق السياسي، قد فرضت ضغوطاً كبيرة على المؤسسات اللبنانية، بما في ذلك قوى الأمن الداخلي. نحن نتفهم أهمية وجود قوة شرطة حديثة وشفافة وخاضعة للمساءلة في لبنان، ونقدر شراكتنا المستمرة مع قوى الأمن الداخلي بينما نعمل على أجندة التحول هذه معا على الرغم من التحديات العديد".