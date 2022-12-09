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لبنان

ماذا سيجري في شارع الحمرا غداً؟

Lebanon 24
09-12-2022 | 13:23
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامّة ما يلي:

بناءً على قرار محافظ مدينة بيروت، ستقام مسيرة ميلادية للأطفال في شارع الحمرا – جان دارك، وذلك يوم غدٍ السبت 10-12-2022. لذلك، ستتّخذ المديرية العامّة لقوى الأمن الدّاخلي اعتباراً من الساعة 16،00 ولغاية الساعة 18،30 تدابير السير التّالية:
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- إقفال جزء من شارع جان دارك (من شارع بلس حتى تقاطع الحمرا)
 
- إقفال جزء من شارع الحمرا (من تقاطع جان دارك حتى تقاطع عبد الباقي) في الأوقات المذكورة أعلاه.
 
يرجى من المواطنين الكرام أخذ العِلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام".
 
 
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