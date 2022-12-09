أعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء اليوم عن حالات كورونا تسجيل "55 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1221049، كما لم يتم تسجيل اي حالة وفاة".





وفي ما يخصّ الكوليرا، أعلنت "تسجيل إصابتين جديدتين، رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة على 657، كما لم يتم تسجيل اي حالة وفاة، وسجل العدد التراكمي للوفيات 23".

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