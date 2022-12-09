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لبنان

إجراءٌ طرأ بشأن دولار "صيرفة".. هذا ما فعلته المصارف مؤخراً

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
09-12-2022 | 14:23
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رفعَ مصرف لبنان، اليوم الجمعة، سعر الدولار على منصّة "صيرفة" ليُصبح 30500 ليرة لبنانية بعدما كان مُقابل 30300 ليرة لبنانية.
فعلياً، فإنّ الخطوة التي قام بها مصرف لبنان اليوم تأتي وسط ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية، إلا أن ما سبقها قبل أيام كان لافتاً جداً.. فماذا حصل؟
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تقول معلومات "لبنان24" إنّ عدداً من المصارف أرجأ سحوبات مبالغ صيرفة بالدولار الأميركي خلال اليومين الماضيين، الأمر الذي أثار بلبلةً في صفوف المُواطنين.
وأشارت مصادر مصرفيّة إلى أنّ خطوة إرجاء السحوبات قد يكونُ مرتبطة بنفاد كمية الدولارات التي تم شراؤها على سعر صيرفة السابق، موضحة أنّ المصارف ستبيع الدولارات التي تم شراؤها مؤخراً على السعر الجديد، وقالت: "حالياً، فإنّه من المتوقع أن تكون كل السحوبات التي ستتم اعتباراً من يوم غد للرواتب بناء لسعر صيرفة الجديد إذ أن البرمجة الخاصة بالصرافات الآليّة ستكون على سعر دولار 30500 ليرة لبنانية".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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