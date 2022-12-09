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لبنان

في طرابلس.. هكذا وقع مطلوبٌ بقبضة "المخابرات"

Lebanon 24
09-12-2022 | 14:59
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دهمت دوريّة من مخابرات الجيش، اليوم الجمعة، متجر المدعو "ث.ج." في طرابلس، وتمكنت من توقيف المدعو "ح.ق." على خلفية إطلاق نارٍ في الهواء.
وبحسب مندوبة "لبنان24" في الشمال، فقد ضُبط مسدّسان وبندقية حربية في المكان الذي شهدته المداهمة.
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