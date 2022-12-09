نقابة موظفي "ألفا" و "تاتش": الإضراب مستمر

أعلنت نقابة موظفي "ألفا" و"تاتش" الاستمرار في التوقف عن العمل الى حين وصول الاتصالات الإيجابية الى نتائج ملموسة.



واكدت النقابة في رسالة الى الموظفين أنّ "التوقف عن العمل لم يكن يوماً ضد المواطنين"، وأضافت: "ما حدث اليوم جاء نتيجة الإتصالات الإيجابية مع رئيس لجنة الإتصالات النائب إبراهيم الموسوي الذي أكد بما يمثل انه يقف بجانبكم وجانب حقوقكم. ونظراً الى اننا لم نصل الى الخواتيم المرجوة بوضع آلية واضحة لتحصيل الحقوق، نعلن استمرارنا بالتوقف عن العمل لحين وصول الاتصالات الإيجابية الى نتائج ملموسة".

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