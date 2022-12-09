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لبنان

عن دور "البنك الدولي" من أجل لبنان.. ماذا قال وزير الزراعة؟

Lebanon 24
09-12-2022 | 16:50
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التقى وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن وفداً من البنك الدولي في مركز مصلحة الزراعة في بعلبك>
 
وجرى خلال الاجتماع البحث في ملفات عدة حول الواقع الزراعي، وبخاصة آلية النهوض بالقطاع الزراعي بقسميه "النباتي و والحيواني" في مناطق متعددة من لبنان، كما  تطرق البحث الى عمليات الإرشاد الزراعي و المشروع الأخضر و العمل التعاوني.
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وأكد الحاج حسن أن "البنك الدولي يلعب دوراً أساسياً و استراتيجياً في بناء الثقة بين المنظمات الدولية والدولة اللبنانية ، مما يعتبر عملاً أساسياً في نهضة الوطن وعودة القطاع الاقتصادي المنتج الذي يعتمد على ركيزتين اساسيتين هما الزراعة و الصناعة لما فيهما من تداخل اساسي ومركزي و ايجابي".
 
 
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