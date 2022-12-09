"الوطني الحر" في كسروان يُعلن نتائج الانتخابات الداخلية لعضوية المجلس الوطني

أعلن التيار الوطني الحر - كسروان الفتوح في بيان، نتائج الانتخابات الداخلية لعضوية المجلس الوطني في "التيار".

وأظهرت النتيجة فوز السادة:

- يوسف جورج بدران ممثل مكتب المهن الحرة.

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- أنيس الياس شباط ممثل المكتب العمالي.

- شربل انطوان دميان ممثل المكتب التربوي.

- روي سمير الهوا ممثل البلديات.



