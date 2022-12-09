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لبنان

"الوطني الحر" في كسروان يُعلن نتائج الانتخابات الداخلية لعضوية المجلس الوطني

Lebanon 24
09-12-2022 | 16:48
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أعلن التيار الوطني الحر - كسروان الفتوح في بيان، نتائج الانتخابات الداخلية لعضوية المجلس الوطني في "التيار".
وأظهرت النتيجة فوز السادة: 
 
يوسف جورج بدران ممثل مكتب المهن الحرة.
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- أنيس الياس شباط ممثل المكتب العمالي.
- شربل انطوان دميان ممثل المكتب التربوي.
- روي سمير الهوا ممثل البلديات.
 

 
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