مقدمات النشرات المسائيّة

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في السياسة المحلية عنوان واحد كبير : يوم التيار الوطني الحر في بكركي. قبل الظهر كانت زيارة لرئيس التيار جبران باسيل الى الصرح، وعصرا زيارة لرئيس الجمهورية السابق ميشال عون، وهو اول نشاط رسمي علني يقوم به عون بعد خروجه من قصر بعبدا. موضوعان شكلا محور المحاثات في الزيارتين: الجلسات الوزراية، ورئاسة الجمهورية. واذا كان الموضوع الاول يشكل نقطة توافق بين معظم الاطراف المسيحية، فان الموضوع الثاني لا يزال محل تجاذب واختلاف، وهو ما اكده السجال الذي دار بين باسيل ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بشأن الحوار. و السجال المذكور دفع مصادر بكركي للقول لل" ام تي في" ان الوضع حساس ويتطلب من الفريقين الترفع عن الصغائر، وخصوصا من رئيسي اكبر كتلتين مسيحييتن. فهل يستجيب جعجع وباسيل؟وفي السياسة الاقليمية ايضا عنوان واحد كبير: قمم الرياض الثلاث التي جمعت الصين مع السعودية ودول الخليج والدول العربية. و هي قمم تؤسس لمرحلة تاريخية جديدة من العلاقات بين الصين والمنطقة باسرها، وذلك برعاية سعودية. ولا شك في ان الولايات المتحدة الاميركية لا تنظر بعين الارتياح الى التمدد الصيني في مناطق نفوذها في الشرق الاوسط، في وقت يسعى ولي العهد السعودي الى اثبات قدرته على ان يشبك علاقات مع كل القوى الكبرى في العالم، وخصوصا ان المصالح الاقتصادية تحتم ذلك. وكما في السياسة كذلك في المونديال عنوان واحد كبير: مواجهة قاسية تقطع الانفاس بين فريقي البرازيل وكرواتيا لم تنته حتى الانالازمة كبيرة ويجب السكوت عن الكلام المباح..هذا ما باح به الرئيس ميشال عون من بكركي بعد لقاء مطول مع البطريرك الماروني بشار الراعي، أتبعه برد على سؤال الاعلاميين أنه لم يأت الى الصرح البطريركي للحديث عن الرئاسة. فالحديث الرئاسي تولاه رئيس التيار النائب جبران باسيل صباحا، معتبرا أن الكلام عن ترشيح أحد من التيار لرئاسة الجمهورية هو للتسلية..اما الجدية بالبحث عن حوار تحت سقف بكركي، فليس متاحا بحسب باسيل لرفض سمير جعجع اي حوار سواء في بكركي او خارجها، وعليه فإن خيار البطريرك الراعي الحوار الثنائي مع كل مكون على حدة، كما ألمح البطريرك..فيما واضح الكلام كان من نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، الذي جدد النصيحة بأن الرهان على الخارج لن يوصل الى رئيس للجمهورية، وأن الخيار الإلزامي هو الحوار بين جميع الافرقاء للاتفاق على رئيس بمواصفات وطنية..بمواصفات انقلابية على مسار تاريخ من العلاقة السعودية الاميركية، كانت القمة الصينية العربية في الرياض اليوم مع الاسهاب بالحديث عن شراكة استراتيجية مع المارد الصيني. جميع هذا الكلام كان بحضور رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الذي مثل لبنان بالقمة، فهل يتمثل بما تم توقيعه من اتفاقيات فيسهم بفك الحظر اللبناني عن القبول بكل عرض صيني؟في العروض المونديالية مباراة فاتحة المرحلة ربع النهائية باداء كرواتي أخر البرازيل عن حسم بطاقة التأهل الى المرحلة نصف النهائية حتى الشوطين الاضافيين، حيث كان الهدف البرازيلي الحاسم، على ان تحسم مباراة الساعة التاسعة مساء هوية المتاهل بين الارجنتين وهولندا..في لحظة حساسة على مستوى العلاقات الاميركية السعودية، والاميركية الصينية رسالة من الرياض وبكين الى العالم، مفادها :التأسيس لمرحلة تاريخية من الشراكة بين الطرفين .شراكة استراتيجية تؤسس لعالم متعدد الاقطاب .فكيف سترد الولايات المتحدة على هذه الرسالة ؟وكيف ستحد من تمدد العملاق الصيني الاقتصادي تجاه الخليج والشرق الاوسط ؟وكيف ستتفاعل مع التحدي التكتيكي السعودي ؟في هاتين القمتين الاستراتيجيتين، مر لبنان مرور الكرام، فطموح ابنائه واحلامهم، اريد لها ان لا تشبه احلام من يتطور .هناك يبحثون عن العلم والتكنولوجيا والاقتصاد المنتج والميزانيات والاستراتيجيات لعقود في المستقبل، ونحن نبحث عن حل ينتج لنا رئيسا للجمهورية، وحكومة تكون قادرة معه على اخراج البلد من الانهيار .هذا الحل، لن يكون في الحوار الذي دعا اليه الرئيس بري، والذي يبدو جدول اعماله فضفاضا .فالحوار الجدي يكون عندما يبحث فعليا في من هو رئيس الجمهورية ؟ومن هو هذا الرئيس القادر على طمأنة المقاومة وبيئتها ؟والقادر على طمأنة من يطالبون برئيس سيادي يضع حدا لما يسمى بدولة حزب الله ؟والقادر على طمأنة مناصري الطائف وبيئتهم ؟وطمأنة المسيحيين ودورهم المستقبلي ؟دور شكل محور لقاءات بكركي اليوم والتي يمكن اختصارها بموقفين :موقف بكركي التي تعتبر ان ما حصل في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة ، لا سيما لجهة توقيع مراسيم عن رئيس الجمهورية، محاولة لتطبيع الفراغ الرئاسي وهي مرفوضة.اما الحوار المسيحي المسيحي، فتقول بكركي انها لن تدعو اليه من دون مشاركة كل الافرقاء المسيحيين به، وهو هدف بعيد المنال .اما الموقف الثاني، فهو لرئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون، الذي الذي اختصر الوضع بعد ساعات من لقاء جبران باسيل البطريرك الراعي قائلا :الازمة كبيرة جدا، والكلام غير مباح .في انتظار الكلام المباح الذي سيقوله البطريرك الراعي في عظة الاحد، ويعلنه النائب جبران باسيل عبر الـLBCI الاحد مساء، ورغم كل شيء ، احلام اللبنانيين تأرجحت اليوم بين مبارتي البرازيل وكرواتيا والمباراة بعد قليل بين الارجنين وهولندا في كأس العالم.من ممثلة وقفت "دقيقة صمت"، إلى مطلوبة لنهار كامل ستيفاني صليبا كانت اليوم على مشرحة القاضية غادة عون وبمفعول رجعي عن إخفاق مدعية عام جبل لبنان في كل ملاحقاتها ذات الصلة قبل أن تقرر هذا المساء تركها رهن التحقيق ففي بلاغ بحث وتحر من فوق السحاب.فتحت القاضية عون شبابيك في ملف رياض سلامة وعلى "صرخة روح" زوجية، اقتادت المدعية العامة الاستئنافية صاحبة لقب "متل القمر" إلى التحقيق فكانت ستيفاني ورقة مدعي جبل لبنان الأخيرة لتلعبها في استاد الحاكم لكن كرة النار تاهت بين القضاء والأمن، واختلطت رسالة الغرام بالرسائل السياسية والادعاءات على خلفية تبييض الأموال والإثراء غير المشروع من "هالك" قضائي بدأه المدعي العام المالي علي إبراهيم إلى "مالك" أمني في مكتب مكافحة الجرائم المالية...وصلت دورة الملف إلى مكاتب أمن الدولة حيث نقطة البداية وتؤكد مصادر الجديد أن البلاغ المرسل إلى المطار لم يكن يحمل رقما أو مرجعية قضائية للاتصال بها وأن الحبكة الدرامية صيغت بين غادة عون وضابط عينه الرئيس السابق ميشال عون لمرافقة قاضية جبل لبنان في كل غزواتها، وهو ضابط الارتباط في أمن الدولة مروان صافي...وبحسب معلومات الجديد، أن أيا من مكتب المدعي العام المالي ومكتب الجرائم المالية لم يجدا ملفا أو معلومات أو معطيات تدين صليبا بالجرائم المنسوبة إليها في البرقية الصادرة بحقها لا بل إن الملفات المحالة من لجنة التحقيق في مصرف لبنان إلى النيابة العامة التميزية لم يكن فيها أي ذكر لاسم ستيفاني صليبا، سواء في العقارات أو الممتلكات...وقعت القاضية عون في الالتباس، وخيل إليها أن التحقيق مشهد من أحد المسلسلات الدرامية فتقمصت دور "كيد النسا"، وعينت نفسها مساعدا اجتماعيا لحل الخلافات الزوجية وبمحضر جلب...استدعت زوجة حاكم مصرف لبنان ندى سلامة منتصف الشهر الفائت إلى قصر العدل في بعبدا، على تحقيق دام قرابة خمس ساعات وانتهت جلسة الاستماع إلى "زوجة رجل مهم"، تماما كما انتهت إليه غزواتها السابقة ما بين الرابية ومصرف لبنان ومن الفرع والضرب في ملف خالي المحتوى شكلا ومضمونا إلى الأصل الذي صار في خبر كان فانتقل المشهد إلى بكركي حيث جزأ الصرح نهاره مناصفة بين رئيس الجمهورية السابق ميشال عون ورئيس التيار جبران باسيل...انتهى اللقاء الأول بأن الكلام غير مباح لأن الأزمة كبيرة جدا، والحقوق غير مصانة، وهناك ضرب للميثاق والدستور، ولست هنا لمناقشة انتخابات الرئيس وما لم يبح به عون تولى جبران فك رموزه ومن بكركي أعاد باسيل تلقيم سلاحه، فأطلق نيرانه باتجاه معراب وقال: جعجع رافض لكل شيء "لا بدو يجي على بكركي ولا بدو يعمل حوار"،وفي تغريدة نارية مرتدة رد جعجع "الحوار بدو أهل حوار" لم ييأس باسيل من استدراج البطريرك الراعي إلى حقل الألغام الطائفية فوصف من الصرح ما حصل بشأن انعقاد جلسة مجلس الوزراء بالخطر والفظيع، وحمل جميع اللبنانيين مسلمين ومسيحيين المسؤولية إذا سكتوا عما حصل وبقوله: دعوت البطريرك إلى بذل الجهد لتوحيد المواقف لإخراجنا من الجمود في ملف الرئاسة وسنظل نسعى لإيجاد حل وضع الراعي في موضع من لا يعنيه الحل وبأنه يقف على الحياد...وعما إذا كان الخلاف بينه وبين حزب الله انتهى عند حدود البيانات، أجاب باسيل: الموضوع عندهم و"أنا زلمي مسالم" قتل باسيل رئاسة الجمهورية ومشى في جنازتها وفي حقيقة الأمر أن رئيس التيار يقود حملة الدفاع عن رأس الدولة وهو "مرمغ راسها" في صندوقة الانتخاب في مجلس النواب طلب من الراعي توحيد المسيحيين وهو لم يترك له صاحبا ولا حليفا فض اتفاق معراب أفرغ تفاهم مار مخايل من تاريخيته رفع المتاريس بين بنشعي وكل الطرقات المؤدية منها وإلى قصر بعبدا...واتهم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بضرب الجمهورية والكيان اللبناني وكل ما يتصل بالشراكة والميثاق، ببضعة مراسيم تمس المواطن مباشرة بصحته ووسائل اتصاله ثرثرة باسيل فوق الصرح لم تبلغ علو ميقاتي وعلى ارتفاع بلغ منسوب تمثيل لبنان في القمة العربية-الصينية في الرياض كان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يستقبل ميقاتي استقبال الرؤساء.