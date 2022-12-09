لا إعادة لدولارات المودعين المُحتجزة

استغربت مصادر نيابية مُعارَضة المصارف للتوجّه الرسمي بفرض إعادة بنسب معقولة من دولارات المودعين المحتجزة، ولو ببرمجة على سنوات، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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