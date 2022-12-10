لبناني الأصل وزيراً للمالية في البرازيل.. من هو؟

عيّن الرئيس البرازيلي المنتخب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا صديقه اللبناني الاصل فرناندو حداد المقرّب منه، وزيرا للمالية، على الرغم من امتعاض ورفض القطاع المالي من هذا الاختيار.

وأعلن دا سيلفا، في مؤتمر صحافي عقده في برازيليا، أمس الجمعة، أسماء 4 وزراء آخرين هم: ماورو فييرا للشؤون الخارجية، وفلافيو دينو للعدل، وجوزيه مونتيرا للدفاع، وروي كوستا لشؤون الرئاسة.

وشغل حداد الرئيس السابق لبلدية ساو باولو وقد برز اسمه على الساحة السياسية قبل 4 سنوات عندما رشّحه حزب العمال للرئاسة في مواجهة بولسونارو، وسبق له أن تولى حقيبة التربية من العام 2005 وحتى العام 2012.

ويأتي اختياره اليوم لحقيبة المالية على الرغم من ظهور بعض التوتر في الأسواق على خلفية توجهاته اليسارية والخشية من أن يعرّض للخطر توازن ميزانية الدولة.

ويعتبر حداد (60 عاماً) من المؤيدين لسياسة الرئيس المنتخب.

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من هو؟

فرناندو حداد، مولود في ساو باولو، وهو من قرية عين عطا قضاء راشيا البقاع الغربي. والدته هي نورما تيريزا غصين المولودة في البرازيل، من زحلة في شرق لبنان، أما والده، خليل حداد، فهاجر وهو في عمر 24 سنة في 1947 إلى البرازيل برفقة والده، الخوري حبيب حداد، الذي سلك درب الكهنوت بعد وفاة زوجته. واشتهر حبيب حداد في لبنان بمحاربته للانتداب الفرنسي للبنان وتوفي في 1961.

وزار حداد لبنان لأول مرة عام 2006 حين كان وزيرًا للتربية وتم استقباله بحفاوة كبيرة، خصوصا حين زار بيت أجداده لأمه وأبيه.

وفي بلدة عين عطا، زار حداد البيت الذي وُلد فيه والده، وهناك زرع شجرة أرز في ساحة مدرستها، وأهداه أهلها حفنة من ترابها، فحملها معه إلى بيته في ساو باولو.

حداد متزوج منذ كان عمره 25 سنة من طبيبة أسنان برازيلية اسمها آنا ستيلا، وتعرف إليها حين كان عمرها 17 عاما، فاقترنا بعد عامين، وأثمر الزواج عن فريدريكو وآنا.