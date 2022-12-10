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لبنان

حل مزدوج لازمة الطوابع: ماذا نص الاتفاق

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
10-12-2022 | 01:30
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مع إستمرار أزمة الطوابع المالية وتعثر تعقيب المعاملات بسبب ندرة الطوابع، تبذل مساعي بين وزارة الداخلية والبلديات والمخاتير لحل هذه الأزمة، حيث تم الإتفاق كمرحلة أولى على أن يتسلم "صندوق تعاضد المخاتير" شهرياً من وزارة المالية حاجة المخاتير من الطوابع من مختلف الفئات، ويوزعها الصندوق على المخاتير في مختلف المناطق بالتساوي حسب مصروفهم، وبهذه الطريقة يسير المختار معاملات المواطنين ويمنع الإحتكار الحاصل في الطوابع حيث وصل ثمن طابع الـ ١٠٠٠ ليرة لبنانية في السوق الموازية  الى ٥٠٠٠٠ الف ليرة .

وختم المصدر "بأن المرحلة الثانية ستكون بطبع كمية كبيرة " ليرتاح السوق".

 

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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