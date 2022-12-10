حجوزات اللبنانيين إلى هذين البلدين خلال الأعياد مُرتفعة.. والأسعار مُغرية!

انطلق موسم الأعياد وتشير كل المعطيات إلى ان لبنان سيشهد حركة سياحية واعدة، فالحجوزات بالطائرات "مفولة" خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 25 من الشهر الحالي، على ان يصل كل يوم إلى بيروت خلال هذه الفترة ما بين 17 و 18 ألف راكب غالبيتهم من اللبنانيين إضافة إلى نسبة جيدة من السياح من مصر والأردن والعراق وسياح من جنسيات مختلفة، بحسب مصادر سياحية معنية.

هذه الحركة الناشطة إلى لبنان تُقابلها أيضا حركة حجوزات جيدة من قبل اللبنانيين إلى الخارج حيث قرر عدد منهم قضاء فترة الأعياد خارج الوطن، فعمدت عدة وكالات سفر إلى تقديم عروض لقضاء عيدي الميلاد ورأس السنة في عدد من المناطق التركية وشرم الشيخ في مصر بأسعار مغرية.

وفي هذا الإطار، يشير الرئيس السابق لنقابة الأدلاء السياحيين وصاحب إحدى وكالات السفر هيثم فواز لـ "لبنان 24" إلى "وجود نسبة من الحجوزات إلى تركيا وشرم الشيخ لا بأس بها لاسيما من قبل فئة الشباب أو الذين يتقاضون رواتبهم بالفريش دولار"، موضحا ان "أسعار العروض تتراوح ما بين 350 دولارا وتصل إلى 900 دولار وذلك بحسب تصنيف الفندق وعدد الأيام".

وشدد على انه "لا يمكن الآن معرفة نسبة حجوزات اللبنانيين إلى الخارج في فترة الأعياد ولكنها حتما ستزيد بسبب عدم حاجتهم إلى فيزا لدخول تركيا ومصر".