خطف واعتداء وضرب.. هذا ما جرى جنوب صور

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عمد 3 أكراد سوريين على خطف شاب كردي من بلدة المنصوري جنوب مدينة صور ، وقاموا بضربه بالعصي والآلات الحادة.وبعد العثور عليه تم نقله الى احد مستشفيات المنطقة وتم إبلاغ القوى الأمنية..وقد عملت قوة من مخابرات الجيش على مداهمة أماكن المعتدين وتوقيفهم للتحقيق معهم بإشراف القضاء المختص.