قائد الجيش إلى قطر.. وهذا ما سيبحثه

غادر قائد الجيش العماد جوزاف عون لبنان متوجّهاً إلى دولة قطر حيث يلبّي دعوة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وذلك للبحث في سبل استمرار دعم الجيش خلال هذه المرحلة.

غادر قائد الجيش العماد جوزاف عون لبنان متوجّهاً إلى دولة قطر حيث يلبّي دعوة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وذلك للبحث في سبل استمرار دعم الجيش خلال هذه المرحلة.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/F1c8l1gZd0 — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) December 10, 2022 Advertisement