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لبنان

قائد الجيش إلى قطر.. وهذا ما سيبحثه

Lebanon 24
10-12-2022 | 02:42
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غادر قائد الجيش العماد جوزاف عون لبنان متوجّهاً إلى دولة قطر حيث يلبّي دعوة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وذلك للبحث في سبل استمرار دعم الجيش خلال هذه المرحلة.

 

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