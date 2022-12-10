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لبنان
رئيس الصين استقبل ميقاتي في الرياض: مستمرّون في دعم لبنان بكل ما يحتاجه
Lebanon 24
10-12-2022
|
02:51
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إستقبل رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جينبينغ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مقر اقامته في الرياض، خلال القمة العربية - الصينية التي استضافتها المملكة العربية السعودية أمس.
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وحضر اللقاء وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، وزير المال يوسف الخليل، وزير الصناعة جورج بوشيكيان، مستشار الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس، سفير لبنان في المملكة العربية السعودية فوزي كبارة، وسفيرة لبنان في جمهورية الصين الشعبية ميليا جبور.
وفي خلال اللقاء، قال رئيس الصين إنّ بلاده "تقدر المساهمة الايجابية للبنان في تعزيز التعاون بين الدول العربية والصين"، وأضاف: "الصين مهتمة بتطوير التعاون مع لبنان في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وهي مستمرة في دعم لبنان بكل ما يحتاج اليه ولا سيما في هذه الفترة في مجال الطاقة المتجددة".
بدوره، شكر الرئيس ميقاتي "الصين على مساهمتها الفعالة منذ سنوات في حماية الاستقرار في جنوب لبنان عبر مشاركتها الفاعلة في قوات اليونيفيل"، وقال: "إنّ
لبنان يتطلع الى المزيد من الاستثمارات الصينية في لبنان لا سيما في مجال البنى التحتية والتي للصين خبرات واسعة فيها".
وتمنى ميقاتي "فتح الاسواق الصينية لمنتجات حرفية لبنانية"، وشكر الصين على "هبة تمويل بناء الكونسرفاتوار الوطني".
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