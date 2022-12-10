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لبنان

المطران ابراهيم خلال استقباله رئيس لابورا: الفراغ الرئاسي خلل دستوري فادح

Lebanon 24
10-12-2022 | 03:06
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طالب رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران ابراهيم مخايل ابراهيم ب "ضرورة تصحيح الخلل الدستوري وبقاء رئيس الجمهورية في موقعه عند انتهاء ولايته لتصريف الإعمال إلى حين انتخاب رئيس جديد".
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كلام ابراهيم جاء خلال استقباله، رئيس مؤسسة لابورا الأب طوني خضرا يرافقه مديرة العلاقات العامة في المؤسسة الدكتورة كاتيا طوق، مدير مكتب زحلة ايلي زماطة والسيد طوني طعمة، في حضور المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود.
 
ووضع الأب خضرا ابراهيم في أجواء عمل مؤسسة لابورا والهدف من تأسيسها وعمل مكتبها في زحلة، واعتبر ان عمل لابورا "هو عمل مسكوني لخدمة كل الكنائس، حيث استطاعت منذ تأسيسها توظيف زهاء 15600 شاب وصبية في القطاعين العام والخاص"، واعتبر ان "الأزمة الراهنة أثرت سلبا على عمل المؤسسة بحيث اقفل عدد من مكاتبها في المناطق، كما استقال عدد من المسيحيين من وظائفهم في القطاع العام بهدف الهجرة". 
 
وأشاد لحود بالأب خضرا، واصفا إياه ب "الجندي المجهول الذي يدافع عن حقوق المسيحيين في الإدارات والمؤسسات العامة، ولديه انفتاح على الجميع واستطاع من خلال لابورا، أن يخلق نقطة التقاء بين الجميع، وهو يعمل بتواضع كبير ولو على حساب ذاته".
 
ابراهيم
 
ورحب ابراهيم بالوفد، شاكرا للأب خضرا جهوده من اجل تأمين الوظائف والعمل للشباب.
 
وأكد أن "ما حصل في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة سببه وجود خلل دستوري على الجميع العمل على إصلاحه، لجهة قيام رئيس الجمهورية بتصريف الأعمال إلى حين انتخاب رئيس جديد، فالفراغ في موقع رئاسة الجمهورية غير مقبول ومرفوض، يجب ان يكون هناك استمرارية في السلطة على غرار بقية الرئاسات في لبنان".
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