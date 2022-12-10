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لبنان

ماغي فرح تنفي خبراً يطالها.. ماذا قالت؟

Lebanon 24
10-12-2022 | 03:35
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نفت الإعلاميّة ماغي فرح في تغريدةٍ لها عبر "تويتر" أي عودة لها لتقديم برنامج حواري تلفزيونيّ، وقالت: "يتداول كثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي انني عائدة لتقديم برنامج حواري. إنني إذ أشكر ثناء المحبين أنفي هذا الخبر ولا أدري من أين أتوا به".
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وكانت معلومات صحفية ذكرت أن فرح تستعدّ لتقديم برنامج سياسي حواري بدءاً مع العام الجديد عبر قناة الـ"OTV"، علماً أنه كان لفرح تجارب في محطات تلفزيونية عديدة في أوقات سابقة.
 
 

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