هدية من حزب الله لمصفاة مياه جبيل ومحطة عين جرين

Advertisement

قدم "حزب الله"، لمناسبة الاعياد هبة من مادة المازوت لمصفاة مياه مدينة جبيل ومحطة عين جرين، إضافة الى تقديم كميات من المازوت لتشغيل محطات المياه في 7 بلدات في قضاءي جبيل وكسروان.وتوجه الحزب بالشكر للمعنيين في إدارة مياه جبل لبنان على تعاونهم لخدمة المواطنين، معاهدا أهله البقاء الى جانبهم، في ظل الظروف القاسية التي يمر بها وطننا الحبيب لبنان".