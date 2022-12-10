Advertisement

لبنان

أحد أخطر المطلوبين في قبضة القوى الأمنية.. هكذا تم الايقاع به في دورس

Lebanon 24
10-12-2022 | 04:41
A-
A+
Doc-P-1018770-638062696408248156.jpeg
Doc-P-1018770-638062696408248156.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الـدّاخلي أنه وبنتيجة الجهود الحثيثة والمتابعة الاستعلامية التي تقوم بها القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي، تمكّنت من تحديد مكان وجود أحد المطلوبين الخطرين، ويدعى:
Advertisement

ع. و. (من مواليد عام 1989، لبناني)
وهو مطلوب بموجب /6/ ملاحقات قضائية، منها مذكّرات توقيف بجرائم تأليف عصابة وسرقة وسلب ومحاولة قتل، وخلاصة حكم بالحبس مدّة /15/ سنة بجرم تأليف عصابة إرهابية، وتأليف جمعية لارتكاب الجنايات على الناس والأملاك والنّيل من هيبة الدّولة، وخلاصة حكم مؤبّد بجرم سلب بقوّة السّلاح، ومذكّرة إلقاء قبض بجرم تأليف عصابة إرهابية لارتكاب الجنايات والنّيل من صفة الدّولة.

أعطيت الأوامر للعمل على مراقبته وتوقيفه بما أمكن من السرعة.

بتاريخ 3-12-2022، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، نفّذت إحدى دوريّات الشّعبة عملية خاطفة في بلدة دورس البقاعية، أسفرت عن توقيفه.

أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2022-12-10
09:40 | 2022-12-10
09:05 | 2022-12-10
09:04 | 2022-12-10
08:52 | 2022-12-10
08:29 | 2022-12-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website