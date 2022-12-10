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لبنان

بالأسماء- هيئة إدارية جديدة للجمعية الأرثوذكسية لرعاية المساجين

Lebanon 24
10-12-2022 | 05:42
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إنتخبت الهيئة العامة في الجمعية الأرثوذكسية لرعاية المساجين، هيئتها الإدارية للسنتين المقبلتين ببركة مطران طرابلس والكورة وتوابعهما للروم الأرثوذكس المتروبوليت افرام كيرياكوس، وجرى عرض للنشاطات التي قامت بها الهيئة الإدارية السابقة، والمصادقة على التقرير المالي من قبل أعضاء الهيئة العامة وإبراء ذمتها.
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وجاءت نتائج الانتخاب كالآتي: الأب باسيليوس دبس رئيسا للجمعية ومفوضا للجمعية لدى الغير؛ كما انتخب الإخوة: نقولا داود عطية نائبا للرئيس، روزيت زويتيني أمينة للسر، رانيا ديبو أمينة للصندوق، طوني حداد محاسبا، دلال رملاوي مسؤولة عن العلاقات العامة، يوسف نعمة مسؤولا للمستودع، حسن المقشر وميكال طنوس مستشارَين. 
 

وتمنى الرئيس المنتخب مع الهيئة الجديدة أن "ينعم الله على هذا البلد العدل والسلام في ربوعه"، متمنيا على كل قاض أن "يترأف بالقابعين ويعود عن اعتكافه من أجل أخوته في الانسانية المنسيين في السجون والمنتظرين العودة إلى عائلاتهم".
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