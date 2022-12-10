الجميّل يوقع على اقتراح قانون مدنيّ موحّد للأحوال الشخصيّة

وقّع رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميّل على اقتراح قانون مدني موحّد للأحوال الشخصية.



وفي تصريح له، قال: "بعد تعاوننا الناجح مع جمعية كفى خلال السنوات الماضية لاقرار قانون حماية النساء من العنف الأسري وتعديلاته، شرفني اليوم أن أكون من أول الموقّعين على اقتراح قانون مدني موحد للأحوال الشخصية. نضالنا مستمرّ لاستكمال بناء الدولة المدنية وتحقيق المساواة الكاملة".

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