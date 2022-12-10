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وبحسب مندوبة، فقد "تمّ خلال عملية التوقيف مصادرة الأسلحة التي استخدمت خلال الإشكال، وجرى تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى الجهات المُختصة لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم".