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لبنان

عملية أمنيّة لـ"مخابرات الجيش" في طرابلس.. وهؤلاء يقعون بقبضتها

Lebanon 24
10-12-2022 | 07:09
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تمكنت دورية من "مخابرات الجيش" من توقيف 3 أشخاص في محلة محرم - طربلس وهم: "م.ي" و "ي.ح" و "ع.ر.س" وذلك على خلفية الاشكال المسلح الذي شهدته منطقة مشروع محرم، ليل أمس، وتخلله اطلاق نار على سوبرماركت.
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وبحسب مندوبة "لبنان24"، فقد "تمّ خلال عملية التوقيف مصادرة الأسلحة التي استخدمت خلال الإشكال، وجرى تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى الجهات المُختصة لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم".

وحالياً، فإنّ المُداهمات ما زالت مستمرة لتوقيف جميع المتورّطين.
 
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