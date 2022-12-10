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لبنان

موسى: لوقف إضراب القضاة وبت الملفات العالقة

Lebanon 24
10-12-2022 | 07:23
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سأل رئيس لجنة حقوق الانسان النائب ميشال موسى، في اليوم العالمي لحقوق الانسان الذي اعتمدت الامم المتحدة له شعار "الكرامة والحرية والعدالة": "اين نحن في لبنان من هذه القيم الاساسية، فيما البلاد تعاني من ازمة اجتماعية واقتصادية وسياسية خانقة، تطاول الحقوق الاساسية البديهية لحياة المواطن، ولا سيما منها حقه في العيش الكريم وفي الطبابة والسكن والتعليم والتنقل، وفي الحصول على ودائعه لدى المصارف؟".
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وشدد في بيان على "الاسراع في وقف اضراب القضاة وبت الملفات العالقة، وانجاز قانون استقلالية القضاء، اضافة الى احترام الحريات العامة والاعلامية"، مجددا الدعوة الى "توفير كل السبل الآيلة الى انطلاقة فعالة للهيئة الوطنية لحقوق الانسان".


وكرر المطالبة بـ"معالجة اكتظاظ السجون، وبت مصير الموقوفين غير المحكومين بالسرعة اللازمة، واحترام الحقوق الاساسية للموقوفين في التحقيقات امام الضابطة العدلية".


وختم موسى: "رغم صعوبة الظروف، سنواصل عملنا في متابعة تعديل القوانين التي ينبغي مواءمتها مع حقوق الانسان، توازيا مع مراقبة اعمال الحكومة في هذا الشأن".
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